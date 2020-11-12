دراسة إمكانية إنشاء قناة موضوعاتية متخصصة في مجال الفلاحة والريف

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، لقاء تشاوري خصص لدراسة امكانية انشاء قناة موضوعاتية متخصصة في مجال الفلاحة والريف، التي لا طالما نادى لإنشائها مهنيو ومختلف المتعاملين بالقطاع.

وحسب بيان الوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع بالإضافة الى بعض اطارات القطاع، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وجملة من مختصين في مجال الصحافة و الاعلام السمعي البصري.

وأوضح المصدر نفسه، أن خلال هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية تجسيد هذا المشروع في اقرب الاجال وذلك بالنظر للحاجة الملحة لوجود وسيلة اعلامية تهتم بعالم الفلاحة والريف.

وبهذه المناسبة طلب الوزير من المختصين والمسؤولين المعنيين بهذا الملف اعداد ورقة طريق تولى بتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء هذه القناة.