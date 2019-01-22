دراسة إمكانية تخفيض تكلفة إنتاج أجهزة الإعلام الآلي لفائدة وزارة التربية

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، استعداد وزارته لدراسة الحلول الممكنة لتخفيض تكلفة أجهزة الإعلام لفائدة وزارة التربية الوطنية.

وقال يوسفي على هامش تدشين وحدة الإنتاج الأجهزة الالكترونية بمصنع “إريس” بسطيف، إنّ دائرته الوزارية مستعدة لدراسة كل الحلول الممكنة

من أجل تخفيض تكلفة إنتاج أجهزة الإعلام الآلي ضمن مشروع لفائدة تلاميذ الاطوار التعليمية الثلاثة.

وأعطى الوزير تعليمات للقائمين على الوحدة الجديدة لصناعة الأجهزة الإلكترونية “أجهزة تلفزيون + هواتف ذكية”، بضرورة “تسطير استراتيجيات تسمح برفع نسبة الإدماج وحسن التصميم ثم التصدير”.

ونوّه يوسفي، بالجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل مرافقة المستثمرين في هذا المجال.

مشيرا إلى أن “الدولة ما تزال مرافقة لهم في مختلف الجوانب على غرار التمويل البنكي”.