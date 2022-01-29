دراسة المشاريع العالقة.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيترأس الرئيس تبون، الإجتماع، عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد. ويأتي هذا الإجتماع، لدراسة ومناقشة عروض، تخص قطاعات الفلاحة، السكن، البيئة والنقل.

كما يستمع الرئيس، لعرض حال يقدّمه وسيط الجمهورية حول وضعية المشاريع العالقة في مجال الاستثمار.