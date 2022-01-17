دراسة تكشف الأسطح التي يعيش عليها أوميكرون أو يفقد حيويته

قام مركز “فيكتور” الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. بدراسة وتقييم قدرة متحور “أوميكرون” على الإستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح.

وتبيّن من الدراسة التي قام بها مركز “فيكتور”، التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”. أن سلالة “أوميكرون” تفقد حيويتها وقدرتها على الإستمرار بشكل أسرع على السيراميك.

وذكرت “روس بوتريبنادزور”، أن خبراء المركز وبهدف تقييم مدى عدوى متحور “أوميكرون”. نفذوا سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية “30-40 بالمائة” ودرجة الحرارة مابين “26-28 درجة مئوية”.

وثبت بالتجربة، أن نشاط الفيروس يثبط ويتلاشى على السيراميك بشكل أسرع. ويصبح الفيروس غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 ساعة. كما أشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام، لا تختلف ديناميكيات الإنخفاض في صلاحية هذه السلالة كثيرا عن المتحورات التي تمت دراستها قبل ذلك لفيروس كورونا.

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دراسة تكشف سلالة جديدة متفرعة من “أوميكرون”

أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني، بأن وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا داخل إسرائيل. وبحسب وسائل الإعلام ذاتتها، فقد تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين. و يخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من “أوميكرون”. بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا. وتفيد إحصائية جديدة، أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287. وأعلن منسق شؤون الجائحة البروفيسور سلمان زرقا، أنه سيتم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة. موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية. وأضاف: “نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد، وسيتم إصدار توجيهات إلى مديري المستشفيات لتقليص التعامل مع الحالات الطبية غير الطارئة وتوظيف موارد لعلاج مرضى كورونا والإنفلونزا”.

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