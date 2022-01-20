دراسة تكشف المدة التي يستغرقها الأطفال للتعافي من كورونا

أجرى فريق علمي من الدنمارك دراسة لخصائص كوفيد طويل الأمد بين الأطفال. وتضمنت حالات إستمرار أعراض المرض بكورونا أكثر من أربعة أسابيع بعد المرحلة الحادة للمرض.

وتضمنت الدراسة أيضا حالات الإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد، التي تستمر حتى فترة ثلاثة أشهر. وتبين أن كوفيد طويل الأمد يمكن أن يستمر لدى الأطفال ما دون 17 عاما، ستة أشهر تقريبا.

ويشير الباحثون، إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن غالبية حالات “كوفيد طويل الأمد” تستمر من شهر إلى 5 أشهر . كما شملت هذه الدراسة 30 ألف طفل. نصفهم أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وطلب الباحثون منهم بمساعد أولياء الأمور ملء إستمارة إستطلاع بشأن الأعراض التي شعروا بها ومدة إستمرارها.

وأكدت الدراسة أنه كان ضمن المتعافين من المرض أطفال دون سن الخامسة (17.6 بالمئة). حيث استمرت حالتهم المرضية أكثر من أربعة أسابيع، و أطفال من سن 6 سنوات إلى 17 عاما بلغت 28.2 بالمئة. أما في مجموعة الأطفال الذين لم يصابوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد فقد ظهرت عند بعضهم 14.8 بالمئة ومن دون سن السادسة و 27.2 بالمئة هم تلاميذ المدارس، كذلك استمرت أربعة أسابيع.

ويفسر الباحثون هذه الحالة، بأن الأطفال يمكن أن يعانوا من أعراض مؤلمة ليس فقط من الفيروس التاجي المستجد. بل وأيضا من عدد كبير من الأمراض أو حتى من عوامل نفسية.

كما أكد الباحثون،من خلال الدراسة على أن أعراض المرض إستمرت لدى 0.8 بالمئة من تلاميذ المدارس، الذين تعافوا من “كوفيد-19” أكثر من أربعة أسابيع.

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