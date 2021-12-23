دراسة جديدة: القهوة دون سكر وحليب تقي من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية روسية جديدة أن تناول القهوة بانتظام في الصباح، يخفض من خطر قصور القلب بنسبة 5 بالمئة.

وتشير الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب الروسية، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أنه بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب. فإن تناولهم 1-2 من فناجين القهوة يوميا سيكون له تأثير إيجابي على صحتهم.

وتقول “لم يكتشف الباحثون، أي تأثير سلبي للقهوة على القلب والأوعية الدموية عند تناول القهوة باعتدال. فالكافيين يحسن الدورة الدموية الدقيقة ويخفض من مستوى الالتهابات المسببة لتصلب الشرايين في الجسم. كما أنه يحفز نشاط الدماغ، وهذا مهم جدا خاصة في الصباح”.

ونصحت الأخصائية بشرب القهوة من دون سكر وحليب، وحينها يحصل الشخص على فائدة أكبر. مشيرة إلى أن الإضافات مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.

وتضيف كورينيفيتش، من المهم استشارة الطبيب عند التخطيط للقيام بعمل شاق أو تغيير النظام الغذائي. خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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