دراسة جديدة تبيّن أسباب الإكتئاب

خلص باحثون إلى أن إصابة المرء بالاكتئاب الشديد ترتبط بالبيئة، التي ينشأ فيها والجنيات الوراثية التي يحملها.

وهو ما يتناقض مع دراسات سابقة حصرت الإصابة بالعامل الوراثي.

ودرس الباحثون حالات أكثر من 2.2 مليون شخص أصيبوا بالاكتئاب في السويد، كما درسوا حالات آبائهم وأمهاتهم.

وتوصلوا إلى أن العوامل الوراثية والبيئة الأسرية تلعبان نفس الدور في مخاطر “انتقال” المرض من الوالدين إلى من الأبناء.

ويرتبط هذا الاضطراب النفسي بمشكلات كبيرة في العمل أو الدراسة أو الصحة وتعاطي المخدرات وزيادة خطر الانتحار.