دراسة: جزئيات كورونا المتنقلة عبر فم المصاب تظل في الهواء إلى 14 دقيقة

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن جزئيات فيروس كورونا التي تنتقل عبر تحدث الشخص المصاب به ، قد تظل في الهواء مدة تتراوح ما بين 8 إلى 14 دقيقة.

وأشارت الدراسة التي اعدتها لجنة المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن انتقال عدوى الفيروس عبر الهواء قد تكون أخطر وأوسع انتشارا.

وأوضحت الدراسة، أن ثمة احتمالات متنامية بأن عدوى كورونا التي تنتقل أثناء الكلام قد تحدث في البيئات والأماكن المغلقة، كما يعتقد بأنها واحدا من أكثر طرق انتقال عدوى الفيروس شيوعا حاليا .

وحذرت الدراسة، أنه كلما ارتفعت نبرة صوت المتحدث كلما زاد الخطر، حيث ينتج آلاف قطرات السائل الفموي في الثانية الواحدة.

وأشارت الدراسة، إلى أن سرعة ووقت بقاء قطرات الفم المعبئة بالفيروس في الهواء تعتمد على عوامل عديدة من بينها نبرة صوت المتحدث وعمره ومدى درجة جفاف الفم.