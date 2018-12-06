دراسة: حجم النفايات بالجزائر سيصل إلى 73 مليون طن بحلول سنة 2035

سيرتفع حجم النفايات المنتجة بالجزائر من 34 مليون طن حاليا الى 73 مليون طن بحلو سنة 2035.

حسبما أفاد به شريف عريف رئيس الفريق المكلف بالدراسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج وتثمين النفايات افاق 2035.

وتم تقديم هذه الدراسة اليوم الخميس بالعاصمة بحضور وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك.

وقال عريف انه ستتضاعف كمية النفايات الاجمالية المنتجة بالجزائر وهذا في ظرف 17 سنة.

بانتقالها من 34 مليون طن حاليا بمعدل 0.8 كغ للشخص الى 73 مليون طن افاق 2035 بمعدل 1.23 كغ للشخص.