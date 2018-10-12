دراسة علمية: طلاء الأظافر يسبب السرطان!

أثبتت دراسة علمية جديدة وجود مادة “ثلاثي فينيل الفوسفات” السامة في مكون طلاء الأظافر، ويعتقد أن ترتبط بتداعيات خطيرة على الصحة يصل بعضها لمرض السرطان.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم، التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا، إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل .

وقالت آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة في بوسطن: “تحتوي مستحضرات التجميل عند النساء الكثير من السموم التي ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان”.