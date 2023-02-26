دراسة: غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري

اكتشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

وقال الباحثون في الدراسة، أن السبب في ذلك هو أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، لديهم رد فعل أكثر شدة تجاه الفيروس.

وهو ما يؤدي إلى حدوث التهاب وقد يتداخل مع تنظيم نسبة السكر في الدم.

ودرس الخبراء في Cedars-Sinai في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ما يقرب من 24000 مريض في المستشفى مع “كوفيد” بين عامي 2020 و2022 وفرزهم حسب حالة التطعيم.

ووجدوا أن 2.7% من أولئك الذين لم يتم تلقيحهم طوروا تشخيصات جديدة لمرض السكري في الأشهر أو السنوات التي أعقبت التخلص من المرض. مقارنة بنسبة 1% بين أولئك الذين حصلوا على الحقن.

وقال الدكتور آلان كوان، طبيب القلب الذي قاد الدراسة: “تشير هذه النتائج إلى أن التطعيم ضد فيروس “كوفيد” قبل الإصابة قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد مخاطر الإصابة بمرض السكري”.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة هذه الفرضية، إلا أننا نظل ثابتين بأن لقاح “كوفيد” يظل أداة مهمة في الحماية من “كوفيد”. والمخاطر التي لا تزال غير مؤكدة التي قد يواجهها الأشخاص خلال فترة ما بعد الإصابة.

واقترح العلماء أن الـ”كوفيد” الشديد قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب الالتهاب الذي تسببه العدوى في الجسم.

وهذا يمكن أن يجعل الخلايا أكثر مقاومة لامتصاص السكر. ما يجعل الجسم يكافح للسيطرة على مستويات السكر في الدم – ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.