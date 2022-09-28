دراسة مشروع قانون يتعلّق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي

درست الحكومـة، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلّق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، سيتضمن مشروع هذا النص المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.

بالإضافة الى الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.

كما يرمي مشروع هذا القانون إلى إرساء بيئة اجتماعية تُمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية.والتشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.