دراسة مشروع مرسوم تنفيذي بعدم الجمع بين الـمسؤولية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين

درست الحكومة في إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد مرسوم مشروع تنفيدي قدمه وزير الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة قدم عرضا للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا مماثلا سابقا يعود لسنة 2015 .

ويتعلق مشروع هذا المرسوم بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية والإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.

وينص هذا المشروع لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الـموظفين لقطاع الشباب والرياضة.

والغير الـمنصوص عليهم في أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15ــ 340 الـمعمول به.

وتضفي الأحكام الجديدة مزيدًا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين الـمسؤولية.

وذلك مما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب الـمصالح وسوء استخدام السلطة، والحفاظ بذلك على أخلاقيات وآداب الرياضة.