دراسة مشروع مرسوم تنفيذي لتأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران الـمدني

استمعت الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل.

وذلك حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين.

ويأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران الـمدني، الـموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني.

من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران الـمدني، وذلك، طبقا للتشريع الـمعمول به وكذا القواعد والـمعايير الدولية.

وسيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات الـمقدمة في هذا الـمجال.

وذلك طبقا للمعايير والـممارسات الـموصى بها من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي (OACI).