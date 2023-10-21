دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي

قدم وزير المالية اليوم 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي خلال إجتماع الأسبوعي للحكومة .

وخلا الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قدم وزبر المالية 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023.

ويتعلق الامر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، بالإضافة إلى إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، وأيضا شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة. وأخيرا أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.

وللإشارة فإن أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.