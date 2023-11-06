دراوي يفوز رفقة الوداد أمام صن داونز في ذهاب نهائي “السوبر ليغ”

شارك متوسط الميدان الدولي الجزائري، زكرياء دراوي، أمس الأحد، في فوز فريقه الوداد أمام صن داونز، برسم ذهاب نهائي “السوبر ليغ” الإفريقي.

وشارك دراوي طيلة أطوار اللقاء، الذي جرى بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وقدم أداءً جيداً في المواجهة.

وقدم دراوي 25 تمريرة منها 23 ناجحةـ أي بنسبة 92%، وفاز في 4 صراعات ثنائية.

وإنتهت المواجهة بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف، من تسجيل سرحات ومدافع صن داونز كوتيزي ضد مرماه، فيما سجل بوطويل لصالح صن داونز من ركلة جزاء.