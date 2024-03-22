دربال: الجزائر تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي

قال وزير الري طه دربال، أن الجزائر تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي. من خلال إستراتيجية وبرنامج إنجاز منشآت مائية مختلفة.

قال الوزير دربال بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمياه، أن الجزائر تتقدم بخطى ثابتة وحاسمة نحو تحقيق هدف الأمن المائي. مشيرا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل التوصل إلى تحقيق الأمن المائي.

وأوضح الوزير، أنه تم إتخاذ إجراءات إستعجالية في هذا المجال كانت تلك المتمثلة في إنجاز الآبار في عديد الولايات. فضلا عن برنامج انجاز محطات لتحلية مياه البحر، الذي سطر على المديين المتوسط و القصير. مشيرا إلى أن البرنامج قد أنجز على مرحلتين. تلك الخاصة بـ 2022-2024 مع 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل و احدة منها. مضيفا أنه يتوقع أن تدخل تلك المحطات حيز الخدمة بنهاية السنة الجارية.

كما أشار دربال إلى المرحلة الثانية من هذا البرنامج 2025-2030، التي تشمل إنجاز 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر. مؤكدا أن المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الاولى بضمان 42 بالمائة من إحتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب. في حين ستصل هذه النسبة في نهاية المرحلة الثانية الى 60 بالمائة. حيث أن المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر، ستزود سكان الولايات الساحلية و سكان الولايات التي تبعد بـ 150 كلم من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب”.