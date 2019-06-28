درجات حرارة تصل إلى 44 درجة على الولايات الشمالية غدا

تتوقّع مصالح الأرصاد الجوية، أنّ تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الغربية.

بداية من الظهيرة، سحب على الهضاب العليا وتشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار أواخر النهار، وأجواء حارة بالمناطق الداخلية.

الرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على السواحل.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي مع تشكل خلايا رعدية منعزلة وتساقط أمطار.

لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة على تندوف وجنوب بشار، التي ستشهد تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار.

أجواء حارة تميز أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى.

الرياح تكون من من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن.

درجات الحرارة يوم غد تتراوح ما بين 28 إلى 42 درجة على السواحل، وما بين 36 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية.

و ما بين 35 إلى47 درجة على الجنوب.