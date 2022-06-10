درجات حرارة قياسية في أول أيام إمتحان البكالوريا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الحارة، من جديد لتخص المناطق الغربية والوسطى، بارتفاع محسوس ودرجة حرارة قياسية بداية من يوم الأحد المقبل، والذي يتزامن مع أول أيام إجتياز إمتحان شهادة البكالويا.

وستكون الأجواء يوم الأحد، حارة، حيث يرتقب تسجيل موجة حر ودرجة حرارة قياسية وسط وغرب البلاد.

حيث ستتراوح درجة الحرارة، ما بين 30 و42 درجة مؤوية تحت الظل وسط وغرب البلاد. وبين 28 و35 درجة مؤية تحت الظل بشرق البلاد.

فيما ستصل درجة الحرارة إلى 47 درجة تحت الظل بالجنوب على غرار ولايات أدرار ورقان وإن صالح المنيعة وورقلة.

كما ستخص الأجواء الحارة أغلب ولايات الوطن يوم الإثنين المقبل، حيث سترتفع أكثر فأكثر بشمال البلاد. ويرتقب أن تلامس عتبة الـ45 درجة مؤوية تحت الظل بكل من غليزان ومعسكر والشلف.

فيما حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 15 ملم. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتتمثل االولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من تمنراست وجانت وإليزي.

فيما ستكون الأجواء، بداية من يوم غد السبت، وحتى يوم الإثنين مستقرة وصافية على أغلب ولايات الوطن، خلال الصبيحة وحتى الظهيرة والفترة الليلية.

ولكن الأمطار الرعدية ستكون دايما حاضرة وبقوة خاصة بعد الظهيرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة على أغلب المدن الداخلية بالخصوص الغربية وحتى اقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعات الأهقار والطاسيلي. وستكون الأمطار معتبرة محليا وهي أمطار موسمية.

فيما ستكون درجات الحرارة يوم غد السبت لطيفة بشمال البلاد. بسبب النسمات البحيرة التي ستستاهم في خفض درجات الحرارة. حيث ستنخفض نسبيا مقارنة بالأيام الماضية.

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