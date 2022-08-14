درك أم البواقي يوقف مشتبها فيه في حريق “جبل الكرم” ببلدية “سيقوس”
ألقت، أول أمس، مصالح الدرك الوطني في “سيقوس” بولاية أم البواقي، القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، تسبب في الحريق الذي نشب في “جبل الكرم” بمنطقة “أولاد سعود” بذات البلدية.
وحسب مصادر “النهار”، فإن المشتبه المنحدر من ذات البلدية كان محل مراقبة من قبل مصالح الدرك، بعدما قام بإضرام النار بذات الجبل الأسبوع الماضي، حيث تم مشاهدته من بعض قاطني المنطقة، وكذا من قبل رجال الضبطية القضائية، أين واصلوا تحقيقاتهم وعملهم الاستخباراتي إلى غاية القبض على المشتبه فيه ليلا بعدما حاول الفرار، إلا أن أصحاب البدلة الخضراء حاصروه وتم القبض عليه، ليتين لهم أنه نفس الشخص الذي شوهد فيما سبق، وفي نفس توقيت الحريق الأول، وبحوزته سكين ومصباح يدوي.
وحسب ذات المصادر، فإن المقبوض عليه أنكر إشعاله النار في هذه الغابة، وحسب مراجع “النهار”، فإن المشتبه فيه أحيل أمام الجهات القضائية لدى محكمة “عين فكرون” للبت في التهم الموجهة إليه، وقد يصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت إلى غاية استكمال كل إجراءات التحقيق القضائي.
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محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
كما وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.
وحسبما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي
توجه نداء لكل شخص يكون وقع ضحية لشخص يدعى “عصام نزار”. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع.
للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والإحتيال و انتحال صفة عسكري.