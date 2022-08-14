درك أم البواقي يوقف مشتبها فيه في حريق “جبل الكرم” ببلدية “سيقوس”

ألقت، أول أمس، مصالح الدرك الوطني في “سيقوس” بولاية أم البواقي، القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، تسبب في الحريق الذي نشب في “جبل الكرم” بمنطقة “أولاد سعود” بذات البلدية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المشتبه المنحدر من ذات البلدية كان محل مراقبة من قبل مصالح الدرك، بعدما قام بإضرام النار بذات الجبل الأسبوع الماضي، حيث تم مشاهدته من بعض قاطني المنطقة، وكذا من قبل رجال الضبطية القضائية، أين واصلوا تحقيقاتهم وعملهم الاستخباراتي إلى غاية القبض على المشتبه فيه ليلا بعدما حاول الفرار، إلا أن أصحاب البدلة الخضراء حاصروه وتم القبض عليه، ليتين لهم أنه نفس الشخص الذي شوهد فيما سبق، وفي نفس توقيت الحريق الأول، وبحوزته سكين ومصباح يدوي.

وحسب ذات المصادر، فإن المقبوض عليه أنكر إشعاله النار في هذه الغابة، وحسب مراجع “النهار”، فإن المشتبه فيه أحيل أمام الجهات القضائية لدى محكمة “عين فكرون” للبت في التهم الموجهة إليه، وقد يصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت إلى غاية استكمال كل إجراءات التحقيق القضائي.

طالع ايضا:

محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال