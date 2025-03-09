درك العاصمة يطيح بـ 45 شخصا ويحجز مخدرات وأسلحة  

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، مدعمين بأفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بمعالمة، في ستة 06 عمليات متفرقة من توقيف 45 شخصا وحجز 9008 قرص مهلوس و302 غ كوكايين و452 غ مخدرات مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وكلاب شرسة مع شل نشاط عصابات أحياء خطيرة على مستوى مختلف الأحياء العاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، العملية الأولى تمت على مستوى حي المالحة كتيبة بئر مراد رايس. حيث تمكنت فرقة البحث والتحري ببئر خادم من توقيف 04 أشخاص وحجز 1272 قرص مهلوس. ومبلغ مالي يقدر ب 195000دج عائدات الترويج.

أما العملية الثانية بحي سيدي سليمان كتيبة الدويرة، حيث تمكّنت فرقة البحث والتحري من توقيف 05 أشخاص. مع حجز سلاح صيد غوصي وكمية من المخدرات وأسلحة بيضاء مختلفة.

وفي عملية ثالثة قامت بها فرقة البحث والتحري بسيدي فرج كتيبة زرالدة، تم توقيف 15 شخصا مع حجز 70قرص مهلوس. ومبلغ مالي يقدر 489 مليون سنتيم و240 غ من المخدرات مع حجز أسلحة بيضاء و03مركبات ودراجتينو04 كلاب شرسة.

العملية الرابعة تمت على مستوى حي الشعايبية كتيبة بئر التوتة، أين تم توقيف 07 أشخاص. وامرأة مع حجز3823 قرص مهلوس و190 غ كوكايين ومبلغ مالي 2109850 دج.

وفي العملية الخامسة التي تمت على مستوى عين طاية كتيبة الدار البيضاء. مكنت من توقيف 08 أشخاص وحجز 820 قرص ومبلغ مالي يقدر ب 198000دج و02 غ مخدرات.

والعملية الأخيرة على مستوى عين البنيان كتيبة الشراقة تم توقيف 06 أشخاص. وحجز 3023 قرص مهلوس 110غكوكايين و76غ مخدرات ودراجتين.

وأشار البيان، أن كل العصابات تم تقديمهم أمام الجهات القضائية حسب الاختصاص.

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