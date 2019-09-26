درك المسيلة يحجز أزيد من 320 قنطار قمح لين مهرب

قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المسيلة، بحجز 328 قنطار من القمح اللين كانت في طريقها نحو التهريب .

وتعود حيثيات العملية، حسب بيان لذات السلك النظامي، اليوم الخميس، عندما قام عناصر الدرك بتوقيف خلال الأسبوع الجاري شاحنة نصف مقطورة.

هذه الشاحنة كانت قادمة من بجاية تنقل كمية من القمح اللين باتجاه الأغواط، حسب ماأوضحه مسؤولو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني

وأشارت ذات المصالح إلى أن سائق الشاحنة لا يحوز على أية وثيقة ترخص له نقل هذه البضاعة.

وقد تم نقل كمية القمح اللين المحجوزة إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، وفق ذات المصدر .

وذكرت مصالح الدرك بأن عمليات أخرى في نفس الفترة تتعلق بحجز القمح اللين موجهة للتهريب تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري.

وأسفرت هذه العمليات بالولاية عن حجز 150 قنطار من هذا النوع من الحبوب.