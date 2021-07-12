درك الوادي يوقف شخصين ويحجز 4050 كبسولة نوع بريغابالين

أوقفت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي شخصين، كما حجزت 4050 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وذلك اثر قيامهم بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 48، أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط الوادي جامعة.

وبعد تفتيشها تفتیشا دقیقا تم العثور على 4050 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالین (300 ملغ)، كانت مخبأة بالصندوق الجانبي للحافلة.

لتفتح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقمار، تحقيق في القضية وسيتم تقديم الشخصين المتورطين أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.