درك بجاية يضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وفي هذا السياق، فإن الشبكة متكونة من شخصين وحجز297 قرص مهلوس نوع إكستازي.

تفاصيل القضية جاءت على إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة تنشط على مستوى الملاهي الليلية المتواجدة عبر إقليم ولاية بجاية.

يتنقلون على متن سيارة نوع هيونداي تحمل ترقيم ولاية بجاية.

بالمقابل، و على إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلامات وترصد تحركات الشبكة، بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة.

حيث أسفرت على توقيف السيارة السالفة الذكر والمقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، ينحدر من ولاية ورقلة،

ترافقه فتاة تبلغ من العمر 20 سنة ، تنحدر من ولاية بجاية .

كما تم حجز 297 قرص مهلوس نوع إكستازي، ليتم توقيف السائق ومرافقته و إقتيادهما إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق.

و تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.

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