درك بجاية يُفكك شبكة إجرامية لترويج المؤثرات

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تنشط على مستوى بلدية خراطة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بصدد تمرير شحنة من المؤثرات العقلية إلى إقليم بلدية خراطة على متن سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية بجاية.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتحديد مكان تواجد عناصر الشبكة، تم وضع خطة محكمة. حيث أسفرت العملية عن توقيف السيارة السالفة الذكر. والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 34 سنة ويرافقه شخص يبلغ من العمر 30 سنة. ينحدران من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم ضبط كيس بلاستيكي أبيض بالمقاعد الخلفية للسيارة. بداخله 3000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ.

ليتم توقيف المشتبه فيهما و اقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. ومن خلال استغلال الموقوفين، تم توقيف شخص ثالث ينحدر من ولاية مجاورة.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 440000 دج من عائدات البيع. إضافة إلى حجز سيارة أخرى من نوع داسيا ستيبواي و3 هواتف نقالة. وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام السلطات القضائية المختصة.