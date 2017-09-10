درك تلمسان يخترق شبكة مخدرات و يحجز 4 قناطير من الكيف و يوقف 3 بارونات

مداهمة مبنى مهجور تقود إلى حجز شاحنة وسيارتين

المخدرات المحجوزة كانت موجهة للتهريب نحو العاصمة

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، فجر أمس، من تفكيك واحدة من أكبر الشبكات الدولية التي تحترف تهريب المخدرات على محور المغرب ـ مغنية ـ سبدو ـ الجزائر العاصمة، حيث استغلت المصالح المذكورة معطيات أولية مكّنتها من إجهاض صفقة لإغراق الجزائر العاصمة بزهاء 4 قناطير من الكيف.

تمت عملية الإطاحة بهذه العصابة الدولية خلال عملية اختراق ناجحة لعناصر عصابة بأقصى الشريط الحدودي، أين تمّ تطويق بناية مهجورة كان 3 بارونات ينوون تخزين كمية هامة من المخدرات بداخلها، استعدادا لتمريرها باتجاه الطريق السيار شرق – غرب، لتأخذ وجهتها الأخيرة إلى الجزائر العاصمة.

وقد قادت مداهمة موقع تخزين المخدرات إلى حجز حمولة ضخمة من الكيف المغربي قدّر وزنها بقرابة 3 قناطير و90 كيلوغراما، والتي كانت موزّعة على 15 حقيبة، حيث استرجع المحقّقون من موقع الصفقة شاحنة وسيارتين كانت معدّة لشحن وتهريب المخدرات مع تأمين المسالك لتمريرها إلى وجهتها الأخيرة،

كما تمّ القبض على 3 بارونات مخدرات وحجز هواتفهم النقالة لفائدة التحريات المتواصلة، على أن يقدّم لاحقا مهرّبو السموم المحجوزة أمام العدالة بجناية التهريب الدولي للمخدرات.

للإشارة، حجزت مصالح الدرك وحرس الحدود في نواحي مغنية الحدودية، منذ يومين، كمية أخرى من الكيف المعالج قدّر وزنها بـ80 كيلوغراما، حيث فتحت بشأن مصدرها ووجهتها قوات الدرك تحريات معمّقة.

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