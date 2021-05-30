درك تيغنيف يسترجع سيارة مسروقة في ظرف وجيز بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتغنيف بولاية معسكر، من استرجاع مركبة من نوع تيوتا “هيليكس” تمت سرقتها من وسط مدينة تغنيف.

العملية تمت على اثر، تلقى مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، عن طريق الخط الأخضر 1055، مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، للتبليغ عن سرقة سيارته نوع طيوطا هيليكس، رمادية اللون من طرف شخص مجهول، بعد توقفه بوسط بلدية تغنيف وتركه المحرك شغال. أين تم على الفور، تم إشعار الوحدات الفرعية العاملة بالميدان، عن طريق جهاز الراديو لغرض تنفيذ مخطط الغلق و البحث وإيقاف المركبة بع ساعة من عملية الإبلاع، حيث تم رصد السيارة المسروقة قادمة من بلدية تغنيف، باتجاه بلدية وادي الأبطال، سالكة الطريق الوطني رقم 91 في شطره الرابط بين بلدية تغنيف وسيدي عبد الجبار.

وعند وصولها بدوار المخاطرية بضواحي بلدية سيدي عبد الجبار وبعد مشاهدة سائقها لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسهايلة، ارتبك وفقد السيطرة على السيارة على الفور تم توقيف سارق السيارة ويتعلق الأمر بشخص في الواحد والعشرون من العمر يقطن بولاية تيارت، حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسهايلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.