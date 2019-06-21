درك خنشلة يفك خيوط جريمتي قتل ستيني وأربعيني في ظرف قياسي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية خنشلة من تفكيك لغز جريمتي قتل، وفق بيان لذات السلك النظامي، اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر، أن الجريمة الأولى راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 66 سنة تعود وقائعها خلال مطلع شهر جوان الجري

أين تم العثور على جثته هامدة على الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين خنشلة وأم البواقي بعد أن تم سرقة سيارته على يد مجهولين

وتم التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين أربعة منهم تم وضعهم رهن الحبس المؤقت وإثنين تحت الرقابة القضائية فيما إستفاد آخر من الإفراج

المشتبه فيهم تم توجيه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، يضيف ذات المصدر.

وفيما يتعلق بجريمة القتل الثانية التي وقعت بإستعمال السلاح الناري “بندقية صيد” من الصنف الخامس راح ضحيتها شخص

يبلغ من العمر 49 سنة، والتي تعود وقائعها الى التاسع جوان الجاري وإستغلالا لمسرح الجريمة

تم التعرف على الفاعلين وإيداع إثنين منهم الحبس المؤقت بينما المشبه الثالث إستفاد من نظام الرقابة القضائية .