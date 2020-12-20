درك عنابة يطيح بشبكة دولية لتهريب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات

أطاحت فصيلة الأبحات للدرك الوطني بعنابة، بشبكة دولية تحترف التهريب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات.

حيثيات القضية، تعود الى استغلال عناصر الفصيلة، معلومات لوجود شخص يهرب سيارات أجنبية الصنع ويخفيها بعدة مرائب بولاية عنابة.

وذلك من اجل تزوير ملفاتها القاعدية، والأرقام التسلسلية لهذه المركبات ولوحة الصانع ليتم فيما بعد بيعها على أنها مركبات صحيحة.

وبعد مباشرة التحريات الميدانية و تكثيف الجانب الاستعلاماتي، استرجع أفراد الفصيلة 12 سيارة نفعية وسياحية من مختلف الأنواع.

بالإضافة الى دراجة نارية كبيرة الحجم ، في حين تستمر التحريات لتوقيف أفراد الشبكة.