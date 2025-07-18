درك عنابة يُفكك شبكة تسيير غير قانوني للنفايات الطبية الخطيرة

تمكنت فرقة حماية البيئة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، من تفكيك شبكة إجرامية اختصت بالتسيير غير القانوني للنفايات الطبية الخطيرة.

وقال المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، المساعد فريد كرميش، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّه تمّ تجسيد هذه العملية بعد استغلال معلومات واردة بشأن نشاط مشبوه لمجموعة أشخاص.

ومكّنت تلك المعلومات من رصد وتتبع شاحنة مشبوهة تحمل شعار “نفايات خاصة خطيرة”. وبعد توقيف الشاحنة وتفتيشها تبيّن أنها محملة بنفايات علاجية يتم نقلها برخصة منتهية الصلاحية وبنظام تبريد معطل.

وسمحت التحريات الميدانية بمعاينة منشأة خاصة تستقبل نفايات طبية دون احترام الشروط القانونية.

وتمّ ضبط براميل لمبيدات حشرية منتهية الصلاحية وأكوام نفايات دون معالجة إلى جانب شاحنات مركونة إحداها محملة بأعضاء بشرية (مشيمة).

وأكّدت التحقيقات الأولية التي امتد اختصاصها إلى ولاية مجاورة أنّ النفايات المتواجدة بمركز الردم الصحي التابع للمؤسسة، غير معالجة. ويشكّل المعطى مخالفة صارخة للقوانين المعمول بها.

وجرى فتح تحقيق معمّق في القضية مع موافاة الجهات القضائية بالملف الكامل مع تسجيل جملة من المخالفات. وتضمنت “تسيير منشأة دون احترام الضوابط القانونية، خلط نفايات خطيرة بأخرى عادية ونقل مواد خطيرة برخصة غير سارية”.