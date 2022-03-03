درك عين أفكان يحجز 110 قنطار من مادة الفرينة منقولة بطريقة غير شرعية بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس بولاية معسكر، من حجز110 قنطار من مادة القمح اللين “فرينة حب مكسرة”.

وجاءت العملية يوم امس 02 مارس 2022 على الساعة الرابعة صباحا، بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين فكان. مفادها وجود شخص يقوم بنقل مادة القمح اللين.

على متن شاحنة وفي إطار محاربة تحويل المواد المدعمة من طرف الدولة عن مقصدها الإمتيازي. تم على إثره تم تشكيل دورية و التنقل إلى ببلدية قرجوم. على إثره تم توقيف شاحنة و بعد مراقبة وثائقها الإدارية و تفتيشها تم العثور على كمية من مادة القمح اللين ( فرينة مكسرة ). معبأة بأكياس قدر وزنها بـ 110 قنطار.

حيث تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي أمر بفتح تحقيق و حجز السلعة و موافاته بالنتائج، أين تم رفع مخالفات.جنحة إعادة بيع مواد أولية تم اقتنائها قصد التحويل في حالتها الأصلية منصوصة، جنحة ممارسة أعمال تجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها.

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