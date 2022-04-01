درك غليزان يوقف 8 أشخاص خلال مداهمة لأوكار الإجرام

تمكنت وحدات الكتائب للدرك الوطني بولاية غليزان، من توقيف 8 أشخاص خلال عمليات مداهمة لأوكار الإجرام.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تمكنت وحدات الكتائب للدرك الوطني بغليزان وزمورة و واد ارهيو و عمي موسى خلال مداهمة نهاية الأسبوع المبرمجة لحماية المواطن و ممتلكاته.

والحفاظ على السكينة العمومية من وضع حد لنشاط شبكات الإجرام.

كما تم حجز 755 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأشكال، مع أسلحة بيضاء متمثلة في خنجر نوع OPINEL، خنجر كبير الحجم نوع HENGFUNG، 340غ من المخدرات (كيف معالج).

الى جانب، قاطع حديدي (كيتور)، مبلغ مالي، إسترجاع دراجة نارية مسروقة حيث تم توقيف ثمانية أشخاص.

بالمقابل المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

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