درك غليزان يوقف 8 أشخاص خلال مداهمة لأوكار الإجرام
تمكنت وحدات الكتائب للدرك الوطني بولاية غليزان، من توقيف 8 أشخاص خلال عمليات مداهمة لأوكار الإجرام.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تمكنت وحدات الكتائب للدرك الوطني بغليزان وزمورة و واد ارهيو و عمي موسى خلال مداهمة نهاية الأسبوع المبرمجة لحماية المواطن و ممتلكاته.
والحفاظ على السكينة العمومية من وضع حد لنشاط شبكات الإجرام.
كما تم حجز 755 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأشكال، مع أسلحة بيضاء متمثلة في خنجر نوع OPINEL، خنجر كبير الحجم نوع HENGFUNG، 340غ من المخدرات (كيف معالج).
الى جانب، قاطع حديدي (كيتور)، مبلغ مالي، إسترجاع دراجة نارية مسروقة حيث تم توقيف ثمانية أشخاص.
بالمقابل المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.
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غليزان: الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية
كما تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار. متكونة من 04 أشخاص كانت مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت، و الكهرباء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (1548) على الساعة الثالثة صباحا من أحد المواطنين. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت على مستوى حي الزراعية.
كما تنقلت على الفور قوات شرطة إلى عين المكان. أين تم معاينة وجود كوابل هاتفية من مادة النحاس مقطعة ومهيأة للسرقة يبلغ طولها حوالي 62 متر.
وبعد عدة دوريات على مستوى مكان الحادث تم توقيف أحد المشتبه فيهم داخل إحدى البنايات المهجورة. و الذي كان يقوم بحرق حوالي 10 أمتار من الكوابل الكهربائية للتخلص من العوازل البلاستكية وبيعها كمادة خام. بالإضافة كذلك إلى دعائم حديدية، عربة يدوية تستعمل في عملية نقل المسروقات.
التحريات التي باشرتها ذات المصلحة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شركائه في العملية وتوقيفهم. أين تم ضبط داخل مسكن احدهم على 140 متر من الكوابل النحاسية المحترقة بوزن 40 كلغ و 700 غرام. بالإضافة كذلك إلى حجز داخل إحدى الحظائر على كمية أخرى من الأسلاك النحاسية.