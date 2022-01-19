درك قسنطينة يوقف شخصين بتهمة سرقة الكوابل النحاسية

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شخصين متلبسين بتهمة سرقة الكوابل النحاسية. وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما يمس بالأشخاص والممتلكات.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين “ح.ي” يبلغ من العمر 26 سنة. و”ح.ع” يبلغ من العمر 23 سنة، بتهمة سرقة كوابل نحاسية.

كما تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حميدان. مفادها وجود شخصين مجهولين على متن شاحنة مغطاة لا تتوفر على لوحتي الترقيم الأمامية والخلفية.

وكان المتهمان بصدد سرقة كوابل نحاسية تربط أعمدة الإنارة العمومية. على مستوى الطريق الولائي رقم 08 في جزئه الرابط بين بلدية بني حميدان مركز إلى غاية مشته ذراع بني وقاد.

استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمعنيين. أين تم توقيفهما في حالة تلبس بجريمة السرقة مع حجز كافة الوسائل المستعملة في الجريمة.

وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمه. تم تحرير ملف قضائي ضد الشخصين السالفي الذكر وتقديمهما أمام العدالة.

كما ذكرت ذات المجموعة،بالرقم الأخضر 1055، والذي يبقى دائما في خدمة كافة المواطنين طيلة أيام الأسبوع، لطلب النجدة أو التبليغ عن أي طارئ.

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