درك مسرغين يحبط محاولة سرقة طنين من الكوابل النحاسية بوهران

احبط عناصر من درك مسرغين بوهران محاولة سرقة كمية معتبرة من الكوابل النحاسية قدرتها مصادرنا الموثوقة ب 20 قنطار.

الكمية كان ثلاثة أشخاص بصدد نقلها على متن جرار فلاحي.

العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الوطني باحترافية تمت بناء على معلومات تفيد باقدام مجموعة على سرقة كوابل نحاسية.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والاعتماد على خطة محكمة التنفيذ بالتكثيف من التحريات.

تمكن عناصر درك مسرغين خلال دوريات لهم بضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بنقل الكوابل النحاسية على متن جرار فلاحي.

تم سرقتها من الخط الكهربائي ذو الضغط العالي المنشأ حديثا بجبل حي رابح في مسرغين والرابط بين محطة توليد الكهرباء ببوتليليس ومحطة توليد الكهرباء بالروشي.

حيث تم اقتيادهم الموقوفين الثلاثة الى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.