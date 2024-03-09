درك وطني.. خلية لمطاردة السُواق المتهورين

كشفت مصالح الدرك الوطني، عن استحداث خلايا مطاردة وملاحقة السواق الذين يقومون بالمناورات الخطيرة عبر الطرقات.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الهدف منها توقيف واتخاذ الاجراءات القانونية. اللازمة ضد هؤلاء السواق الذين يقومون بهذه المناورات والذين يشكلون خطر على انفسهم وباقي مستعملي الطريق.

حيث تعتمد هذه الخلية على عنصر المفاجأة، التمويه، الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل. لوضع الحد لمثل هذه التصرفات، حسب ذات المصدر.

وأشار ذات اللك الأمني، أن كل هذه الاجراءات جاءت بغرض التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونيه التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة.

كما دعت مصالح الدرك الوطني، المواطنين إلى الاتصال والتبليغ عبر الرقم الاخضر 1055 او صفحة طريقي Tariki للدرك الوطني على الفيسبوك، عن مثل هذه التصرفات.

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