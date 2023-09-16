درنة: الآلاف من أكياس الجثث تصل ليبيا وصعوبة في الدفن

وصلت إلى ليبيا حزمة ضخمة من الأدوات الطبية وأكياس الجثث، بينما يحث عمال الإغاثة السلطات على التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، شملت شحنة الإغاثة العديد من أكياس الجثث، من أجل النقل الآمن و”الدفن المحترم” للموتى.

وتكافح مدينة درنة الليبية للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج، أو تحللت تحت الأنقاض في أعقاب الكارثة.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، تم دفن أكثر من 1000 شخص في مقابر جماعية منذ أن تعرضت ليبيا لأمطار غزيرة تسببت في انهيار سدين.

درنة الليبية تجد صعوبة في دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

ويواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة. أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية. قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

ولقي الآلاف حتفهم وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين بسبب الكارثة.