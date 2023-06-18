دريس مسعود سابعا في “آستانا غراند سلام” كازاخستان

أنهى المصارع الجزائري، دريس مسعود، منافسة “غراند سلام أستانا” كازاخستان، في المركز الـ 7، حسبما أعلنت عنه أمس السبت، الاتحادية الجزائرية للجيدو.

وأفادت الاتحادية، بأن دريس مسعود (-73 كلغ) احتل المركز السابع، برصيد 260 نقطة.

مبرزة بأن دريس مسعود، نجح بذلك، في تحسين مركزه في التصنيف الدولي بتحقيقه 260 نقطة، وفي الترتيب الأولمبي 130 نقطة.

كما تمنى ذات المصدر، التوفيق ومزيد من الانتصارات للبطل المتوسطي، والتألق في باقي الاستحقاقات الدولية القادمة.