دريس مسعود يطيح ببطل العالم ويكتفي بالمركز الـ 7 في مونديال الجيدو

اكتفى البطل الجزائري، في رياضة الجيدو، دريس مسعود، بالمركز السابع في البطولة العالمية 2023 أكابر الجارية وقائعها بالدوحة القطرية.

وكان دريس مسعود (وزن أقل من 73 كلغ) قد تأهل صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى الثالث بعد فوزه على الفيلندي “فالتيري أولين” بعلامة إيبون.

ليطيح بعدها ببطل العالم 2022، والمصنف الثالث عالميا، المنغولي تساند اوشير ويتأهل إلى الدور الربع النهائي.

إلا أن مشوار لاعب “البياسجي” الفرنسي للجيدو، توقف في ربع النهائي، عقب انهزامه على يد الإيطالي لومباردي بعلامة إيبون.

وتحول البطل الجزائري. بعدها إلى أدوار الإستدراك من أجل الميدالية البرونزية. إلا أن الحظ خانه في مواجهته، لكندي أرتور مرغيليندون، الذي حسم الصراع لصالحه بعلامة، وزاري.

ليكتفي بذلك، دريس مسعود، بالمركز السابع، في مونديال “2023” وهي المرتبة التي تعتبر جد مخيّبة، لاسيما وأن الآمال كانت معلقة عليه من أجل إهداء الجزائر، ميدالية في دورة الدوجة.