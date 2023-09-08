دريس مسعود وأمينة بلقاضي يبلغان نهائي بطولة إفريقيا للجيدو

تأهل المصارعان الجزائريان، دريس مسعود، وأمينة بلقاضي، إلى نهائي البطولة الإفريقية للجيدو 2023، الجارية وقائعها بالمغرب ما بين الـ 7 والـ 9 سبتمبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء.

وبلغ دريس مسعود، نهائي وزن 73 كيلوغرام رجال، أين سيواجه مساء اليوم المغربي، حسن الدوكالي.

بينما نجحت أمينة بلقاضي، في خطف بطاقة نهائي وزن 63 سيدات بعد الفوز على الأنغولية دياسونيما موكونغوي.

للإشارة فإن الثنائي الجزائري الآخر، ديهيا شعلال في وزن 70 كيلوغرام، وأغيلاس بن عزوق وزن 81 كيلوغرام، أقصي من الدور الأول للبطولة الإفريقية.