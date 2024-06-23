دزيري: “بلعيد حر في اختيار وجهته وسنساند قراره”

أكد المدير الرياضي الجديد، لفريق اتحاد العاصمة، دزيري بلال، بأن المدافع زين الدين بلعيد، حر في اختيار وجهته، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبله.

وارتبط اسم بلعيد، بمغادرة الاتحاد الصائفة الحالية. بعدما وصلته عروض جدية من الأهلي المصري ونادي سانت تروند البلجيكي، على حد سواء.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه في منصب مدير رياضي. قال دزيري، حول قضية بلعيد: “فيما يخص بلعيد، اللاعب يملك اتصالات مباشرة مع الأهلي المصري، وسانت تروند البلجيكي”.

مضيفا في تصريحات خص بها موقع “المصري اليوم”: “في الوقت الحالي، إدارة اتحاد العاصمة ستدرس العرضين خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وواصل دزيري: “سنعقد جلسة مع بلعيد الأحد (اليوم)، وسنرى رغبة اللاعب. والنادي الذي يرغب في ارتداء قميصه بين الأهلي وسانت تروند”.

وختم المدير الرياضي الجديد لسوسطارة: “إدارة اتحاد العاصمة ستساند اللاعب في قراره بشأن النادي الذي يحب أن يلعب له، خاصة أنه مستقبله وله الحرية في اختياره”.