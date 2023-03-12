دزيري: “تأجيل لقاء بلوزداد أثر على تحضيراتنا”

عبر مدرب وفاق سطيف، دزيري بلال، عن حسرته بعد تأجيل لقاء الجولة الـ 19 الذي كان مقررا، أن يجمع ناديه اليوم الأحد، أمام شباب بلوزداد، بسبب التحاق 7 لاعبين من الشباب بتربص منتخب أقل من 23 سنة.

وفي تصريحات خص بها صفحة الوفاق على “فيسبوك” أكد بلالو، بأن تلقي خبر التأجيل يوم الأربعاء الماضي أثر على تحضيرات فريقه وأضاف: “اللاعبون كانوا ينتظرون المباراة وحتى الطاقم الفني، لكننا نحترم قرارات الرابطة وحظ موفق للفرق المشاركة في المنافسة الإفريقية.”

وعلى صعيد آخر، أكد دزيري، رضاه على العمل المنجز طيلة الأسبوعين الماضيين، لاسيما وأن الفريق اختتم تحضيراته بلقاء ودي أمس أمام المولودية وختم: “الأمر الإيجابي، منذ لقاء مقرة، ركزنا على العمل التكتيكي والدفاع، وأنا جد راض لأن الفريق لم يستقبل أهداف رغم أننا لم نسجل وضيعنا ضربة جزاء”.