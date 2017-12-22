دزيري: “نستهدف المراكز الأولى والتأهل في الكأس” 

كشف مدرب نصر حسين داي، بلال دزيري، عن أهدافه المستقبلية، مؤكدا في ذات الوقت حاجة الفريق للاعبين جدد لتحقيق ذلك.

وقال بلال دزيري في تدخل عبر الإذاعة الوطنية: “حققنا سبع نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، وأظن أنها حصيلة مقبولة”.

وأضاف مدرب النصرية: “نحتل حاليا المركز السابع في البطولة، وأتمنى إنهاء الموسم في المراكز الأولى، إضافة للتأهل في منافسة الكأس.”

من جهة أخرى كشف دزيري عن المناصب التي يسعى لتدعيمها في الميركاتو وصرح: “نريد تدعيم تشكيلتنا بمهاجمين ووسط ميدان دفاعي”.

وبخصوص التحضيرات الحالية تابع: “سننتقل إلى سطيف هذا السبت للتحضير للمباراة المقبلة لكأس الجمهورية أمام شباب قسنطينة وسنعمل المستحيل للتأهل”.