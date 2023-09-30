دغموم:”بن ناصر أدهشني بتواضعه وحسن خلقه وهذا سر نجاحه”

تحدث لاعب وفاق سطيف السابق ونادي المصري البورسعيدي حاليا، عبد الرحيم دغموم، على تفاصيل لقائه مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على هامش تواجدهما بقطر للعلاج بمصحة أسبيتار.

وصرح دغموم أمس الجمعة لموقع العربي الجديد:”اختياري للعلاج بمصحة اسبيتار كان موفقاً، حيث يعالج بها كبار اللاعبين، لعل آخرهم نجمنا الدولي إسماعيل بن ناصر الذي ورغم امتلاك ميلان كل الإمكانيات لمعالجته في إيطاليا أو إحدى دول أوروبا، إلا أنه فضّل العلاج هنا”.

وأضاف اللاعب دغموم:”بن ناصر كان سعيدا بلقائي بعد أن علم أنني لاعب دولي محلي سابق ولقد كانت لي فرصة الحديث إليه في أكثر من مناسبة، ولقد انبهرت بأخلاقه وتواضعه”.

كما أوضح لاعب الوفاق السابق:” أنا موجود رفقة بن ناصر منذ أكثر من شهرين ونصف في الدوحة، حيث نعالج في نفس المكان، على أن أكمل العلاج في غضون أربعة أشهر”.

وتابع اللاعب حديثه:”اكتشفت سرّ ما وصل إليه بن ناصر اليوم وهو التزامه الشديد، فقد حدثني أحد أصدقائه المقربين عن عودته للمنزل مبكراً للخلود للنوم، وهو ما ساعده في مسيرته الاحترافية الناجحة مع ميلان المتوج معه بلقب الدوري الايطالي”.

وأردف ذات المتحدث:”لا أدري إن كان بن ناصر سيتمكن باللحاق بكأس إفريقيا ولكن ما أعلمه هو أنه يبذل كل ما في وسعه للحاق في الموعد”.