دفاع: الإجتماع الـ13 لرؤساء أركان الجيوش لدول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”

شارك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، في الإجتماع الثالث عشر لرؤساء أركان الجيوش لدول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”. ممثلا عن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وشارك في هذا الإجتماع إطارات عسكرية سامية من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال وتونس، وبرئاسة رئيس أركان الجيوش الموريتانية، الفريق محمد بامبا ميقيت.

وسمح هذا الإجتماع لجميع الوفود المشاركة بدراسة وتقييم الوضعيات الأمنية والوبائية، السائدة بالناحية الغربية للبحر الأبيض المتوسط. من خلال تبادل التحاليل والتجارب المستقاة من التهديدات والتحديات التي شهدتها دول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”.

وشدد اللواء قايدي على وجوب تضافر ومضاعفة الجهود، في روح تعاون أمني متعدد الأطراف. يتسم بالواقعية والصراحة بين مختلف دول المبادرة. بهدف التصدي بصفة مسؤولة لمختلف التحديات التي تهدد فضائنا الجغرافي.

كما أشار إلى أن الجزائر، ووفاءا لمبادئ وأسس سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حسن الجوار. وتبقى في أتم الإستعداد للمشاركة في المساعي الدولية والإقليمية لمكافحة تهديد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد اللواء على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المحافظة وتعزيز هذا المنتدى الهام للتعاون.

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