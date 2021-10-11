دفاع المتهم “الطيب لوح”.. قضية اليوم فضيحة

تساءل دفاع المتهم الموقوف ” الطيب لوح” المحامي “أحمد ساعي” عن سبب محاسبة موكله عن إصدار أمر بالكف. كون الأمر قاونوني، وتندرج ضمن عمل القضاة، مؤكدا أن القضية تفجرت بالحراك الشعبي. أين تم توقيف،عدد من المسؤولين الموالين لنظام عبد العزيز بوتفليقة دفعة واحدة،بينهم موكله الطيب لوح الذي زج به في الحبس.

وقال الدفاع، إن موكله التمس بحقه النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا، لمتابعته بتهمة التحريض على التزوير في محرر رسمي. وهذا لصالح المتهمة ” بن خليفة سهام”،واليوم محكمة الجنايات ملزمة بأن تبني حكمها وفقا لقناعتها،استنادا لما دار في جلسة المحاكمة.

وتساءل المحامي،هل ثبت على موكله انه حرض على التزوير،وعن سبب تأسس رئيس مجلس قضاء غرداية،بن سديرة محمد كطرف مدني بالقضية. وتأسف ذات المتحدث، عن التكييف الجنائي للوقائع، كون الغاية منها هو ابقاء موكله “لوح “في الحبس.

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هذه واقعة نصف أعضاء الأمة بمجلس قضاء تلمسان

وعن واقعة نصف أعضاء الأمة بمجلس قضاء تلمسان، والذي شهد فوضى، تابع المحامي أن التحقيقات لم تثبت أن موكله بحقه أنه حرض سيناتور وقيادي هناك في أعقاب الحادثة. وأنه رفض فتح تحقيق في القضية بأمر النائب العام هناك، متساءلا ذات المتحدث أين هو عرقلة سير العدالة.

وبخصوص واقعة إخطارات أوامر بالكف عن البحث عن عائلة شكيب خليل وعائلته. فقد أكد المحامي بأن موكله، توبع لأنه هاتف شكيب خليل الذي كان عضو معه في الحكومة. ولأنه اتصل بالسعيد بوتفليقة مطولا، ومنه تم موكله بإساءة استغلال الوظيفة، متأسفا الدفاع عن أسباب تحريك القضية. التي لا ترقى وقائعها ان تكون ذات وصف جزائي.

وكشف المحامي، عن واقعة المتهم ” كفان محمد” الذي تم إطلاق سراحه بتعليمة من الأمين العام انذاك “زواوي لعجين”. والذي بموجبها تم متابعة الطيب لوح، معلقا المحامي بأن القضية برمتها تتعلق بخطأ مهني لا أكثر. ملتمسا الدفاع تبرئة ذمة موكله الطيب لوح،ومن وروابط التهمة المنسوبة إليه،مم خلال الحكم بالحق وتطبيق القانون بعيدا عن ظروف التشديد.

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