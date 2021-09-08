دفاع: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل وحجز 475 كغ “زطلة” في الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 سبتمبر عديد العمليات. تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة تاجري مخدرات. وضبطت و475 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في حين تم توقيف 10 تجار مخدرات آخرين وحجز 61704 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 112 شخصا. وضبطت 16 مركبة و201 مولدا كهربائيا و102 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن. وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بالإضافة إلى 32 طن من خليط خام الذهب والحجارة و06,5 طن من المواد الغذائية.

في حين تم حجز 7 بنادق صيد و28 قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي وبرج بوعريريج ومعسكر. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 6667 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 96 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وورﭬلة وجانت.