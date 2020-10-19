دفاع زعلان: موكلي أدى عمله كإطار بمهنية وكان يعطي الأولوية للمؤسسات العمومية

طالب محامي وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بضرورة انصاف موكله بحكم أنه مارس مهام بصفته إداريا، متسائلا في الوقت ذات عن سبب مثوله أمام القضاء الجزائي.

هيئة دفاع زعلان: سيدي الرئيس نتساءل هل نحن اليوم أمام قضاء اداري ام قضاء جزائي، لأن جل الملفات هي عبارة عن أنشطة وقرارات إدارية.

دفاع زعلان: موكلي اليوم حملوه اليوم المسؤولية، بسبب مراسلة لمدراء الموانئ التي تتكلم عن ميناء مستغانم بجاية العاصمة جن جن ووهران،

محامي زعلان: أتساءل ما علاقة موكلي بهذه الموانئ؟!.. هل رخص لها؟ ماقام به موكلي زعلان على مستوى الموانئ والامتيازات العقارية والطريق الاجتنابي هو من صميم العمل الإداري ثم تحمل كل الاعباء.

محامي زعلان: المثير في قضية الحال هو إقرار الخبرة، على أساس أنه هو من منح امتيازات اتساءل هل بربكم فيه عقد أو اتفاقية او عقد شروط،؟؟

دفاع زعلان: كل ما قام بهزعلان على مستوى موانئ العاصمة، جيجل، وهران هو في قمة المسؤولية، ا لأمر يتعلق بعدين ساريي المفعول، هل يستطيع ان يلغي أحدا منهما، لماذا الذين سبقوه لم يقومون بالالغاء.

دفاع زعلان: سيدي القاضي موكلي أقول اليوم اجتهد في المادة الإدارية وتمكن من فك نزاع قائم.

دفاع زعلان: هناك تعليمة صادرة من الوزير الأول تخص عدم التدخل في تسيير الشؤون الادارية للموانئ بل يشرف عليها الوزراء.

دفاع زعلان: نعود باختصار الخبرات هناك ثلاث توصلت إلى ثلاث خلاصات :

1- الخروقات في مجال المنح…وموكلي لم يمنح

2- في شغل الامكنة

3- عدم التحصيل من يظطلع بالتحصيل؟ فهم مفتشوا أملاك الدولة وموكلي تحصل على انتفاء كلي لوجه الدعوى.

دفاع زعلان: الخروقات أقول لا علاقة لنا بالاتفاقيات والتمديدات وما هو الا جهة مشرفة لمراقبة الحركة المينائية.

دفاع زعلان: سيدي الرئيس حملونا عبء كبير بخصوص ارسالية 25 افريل 2017 وفسروها تفسيرا خاطئا، وهي آخر ارسالية لزعلان كانت معناها الاتفاقية جاهزة ننتظر رأيك،

دفاع زعلان: التدخل الوحيد الذي قام به موكلي هو الحث على إعطاء الأولوية لمؤسسة gk التي هي موسسة عمومية تعمل منذ 1992.

دفاع زعلان: زعلان عبد الغني تم ربطه بعلي حداد واشقائه واخواله حداد علي استعرض ان نشاطه الاقتصادي الاستثماري في عام 1988، وزعلان عبد الغني في تلك سنة لم يكن اطار في اي مؤسسة عمومية لانه تخرج سنة 1987.

دفاع زعلان: من خلال معرفتنا بمساره المهني رئيس لديوان والي سوق أهراس لأنني سمعت حديثا عن استوزار موكلي وظروف استوزاره،

دفاع زعلان: زعلان أدى واحبه كإطار إداري مميز بكفاءة واقتدار ليس مجاملة مني وزعلان يريد ان نتجرد من هذه المتابعة فهو لا يريد أي هدية بل يريد ان يقتنع حين يدان يدان في إطار تطبيق القانون لان تطبيق القانون في اطار مكافحة الفساد هو مسعى يصب في إطار مصلحة الوطن.

دفاع زعلان: يجب علينا الاسترشاد وتستحضرتي تعليمة رئيس الجمهورية َموجهة لوزير العدل هي في غاية الدقة، وفي غاية الموضوعية لانه عاين عدة ممارسات، يجب التمييز بين الاعمال الناجمة عن سوء التقدير والأفعال التي لا تجلب اي امتياز للدولة.

دفاع زعلان: هذه الادانة غير مؤسسة ولهذا التمس من المجلس الموقر الغاء الحكم المستأتف والقضاء ببراءة موكلي ولكم واسع النظر.