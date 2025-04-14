دفاع: ضبط 66 كيلوغراماً من الكوكايين في أدرار

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية والأمن الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الكوكايين قدّرت بـ 66 كيلوغراماً، يوم السبت 12 أفريل 2025، بإقليم القطاع العسكري لأدرار، التابع للناحية العسكرية الثالثة.

وتأتي هذه العملية النوعية امتداداً لتوقيف أحد المهربين وحجز كمية مماثلة من المخدرات الصلبة، يوم الجمعة 11 أفريل 2025. لترتفع بذلك الكمية الإجمالية المحجوزة خلال يومين فقط إلى 132 كيلوغراماً من الكوكايين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج تحققت بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات الميدانية. والتنسيق المحكم بين مختلف الأسلاك الأمنية، ما يعكس الجاهزية العالية والاستراتيجية المحكمة لمجابهة التهديدات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. خاصة على مستوى الحدود الغربية للبلاد.

وتؤكد هذه العمليات الناجحة مرة أخرى عزم السلطات الجزائرية على مواصلة التصدي لعصابات التهريب التي تحاول إغراق السوق الوطنية بهذه السموم. مستغلة المسالك الصحراوية والمعابر الحدودية لتمرير شحناتها القادمة من المغرب.