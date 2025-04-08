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دفاع : إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية ببومرداس

بقلم حمزة بن هويس
دفاع : إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية ببومرداس
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها عن إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية.

وحسبما تضمنه البيان فإن عملية الإنقاذ ل 23 مرشح للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية  تمت يوم
أمس الإثنين حيث  كانوا على متن قارب معطل، على بعد 20 ميل بحري شمال كاب جنات/بومرداس.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق
الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر.

رابط دائم : https://nhar.tv/oDyYM
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