دفاع : إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية ببومرداس
بقلم حمزة بن هويس
أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها عن إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية.
وحسبما تضمنه البيان فإن عملية الإنقاذ ل 23 مرشح للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية تمت يوم
أمس الإثنين حيث كانوا على متن قارب معطل، على بعد 20 ميل بحري شمال كاب جنات/بومرداس.
ويأتي ذلك في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق
الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر.
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