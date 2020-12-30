دفع رسوم التسجيل لإمتحانات السانكيام والبيام والباك عبر الانترنت

أشرف وزير البريد رفقة وزير التربية، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون تمكن من دفع رسوم التسجيل للامتحانات الوطنية عبر الأنترنت.

وحسب بيان لوزارة البريد، فقد تم توقيع الإتفاقية ما بين مؤسسة بريد الجزائر والمركز الوطني لادماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التربية.

وستجري عملية دفع رسوم التسجيلات للإمتحانات الوطنية للأطوار التعليمية الثلاث، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 28 جانفي 2021.

للإشارة، تتيح هذه الخدمة الجديدة لحاملي البطاقة الذهبية دفع رسوم تسجيلات المرشحين لاجتياز الامتحانات النهائية لدورة 2021 عن بعد.

ويتم ذلك عبر أرضية الدفع الالكتروني التابعة للديوان الموصولة بالمنصة الرقمية لبريد الجزائر.

وستسمح هذه العملية، بتمكين المواطنين من تسديد هذه المستحقات في ظروف أكثر مرونة وسرعة.

بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير النجاعة والأمان والموثوقية، فضلا عن تجنيبهم عناء التنقل إلى المكاتب البريدية.

وتعد هذه المبادرة، لبنة إضافية في صرح التعاون المتواصل والتنسيق الحكومي الرامي إلى تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها.

وتأتي هذه الإتفاقية، في أعقاب إبرام اتفاقية مماثلة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وتضمنت تلك الإتفاقية، آلية تسمح باستيفاء الرسوم الجامعية من قبل الطلبة على مستوى المؤسسات البريدية، وذلك باستخدام البطاقة الذهبية.

بالإضافة إلى تسهيل ورقمنة إجراءات فتح الحسابات البريدية الجارية لفائدة التلاميذ الحائزين على شهادة البكالوريا 2020.

وتم في هذا الخصوص، تسجيل النتائج المشجعة التالية:

بلغت عمليات دفع الرسوم بواسطة البطاقة الذهبية 64.911 عملية.

بينما بلغت عمليات دفع الرسوم على مستوى المكاتب البريدية: 98.199 عملية.

هذا وتقدر الحسابات البريدية الجارية التي تم فتحها عن طريق البوابة الالكترونية لبريد الجزائر: 12.529 حساب.

فيما يبلغ العدد الإجمالي للحسابات البريدية الجارية التي تم فتحها: 184.334 حساب.